Kızılbük Galeri

Ticari İletişim İzni Hakkında Bilgilendirme



6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu izin ile birlikte, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Balıkesir Kasaba Gayrimenkul Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek ve bunlara ilişin olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden elektronik iletişim aracı ile sağlanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.



Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mersis No: 016710814400001

Tel No: 2123102700

Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul



Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mersis No: 0-7710-3054-3200013

Tel No: 2123102700

Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul



Balıkesir Kasaba Gayrimenkul Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0137091675100001

Tel No: 2123102700

Adres: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No: 94 Eyüpsultan/ İstanbul



İzninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; KZB yazıp 3172’ye SMS gönderebilir, [email protected] adresine mail atabilir veya 4441974 Nolu telefonu arayabilirsiniz.