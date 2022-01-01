sinpaş kızılbük
Kızılbük Galeri

Şifası yüzyılların mirası,
daveti ömür boyu.
katalog

Devre Mülk Olanakları

olanaklar

Thermal

Termal havuzları, klasik türk hamamı, buhar odaları, sauna, tuz odaları, sıcak taş yatakları, macera duşları, çamur terapileri, buz çeşmeleri ve çeşitli masaj odaları ile yenilenmek isteyen herkes için Kızılbük Wellness Resort’un kapıları yılın her mevsimi açık.

olanaklar

Kadınlar Plajı

Hem kara hem de deniz üzerinden ulaşabileceğiniz sadece kadınlara özel olan, Ladies Beach’te dinlenme alanları, snack barlar ve yeme içme alanı ile tamamen size özel, huzurlu bir günün tadını çıkarın.

olanaklar

Shop & Joy

Gıdadan hazır giyime, şarküteriden teknolojiye, ihtiyaçlarınızın tümünü kolaylıkla giderebileceksiniz.

olanaklar

Sports Club

Kapalı alan spor merkezi ve fitness center ile tatilinize hareket katacak, vücudunuzu yıla hazırlayacaksınız.

olanaklar

Çocuk Aktiviteleri

Çocuklar kendileri için özel hazırlanmış açık kapalı oyun alanları, macera ve su parklarında güven içinde oynayacak.

olanaklar

Aqua Park

Çocuklar, açık ve kapalı aqua parklarda 4 mevsim eğlencenin ve yüzmenin tadına varacaklar.

Nasıl Ulaşırım?

ulaşım

444 19 74

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu izin ile birlikte, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Balıkesir Kasaba Gayrimenkul Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek ve bunlara ilişin olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişimin kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden elektronik iletişim aracı ile sağlanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mersis No: 016710814400001
Tel No: 2123102700
Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mersis No: 0-7710-3054-3200013
Tel No: 2123102700
Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36 34349 Beşiktaş, İstanbul

Balıkesir Kasaba Gayrimenkul Satış Pazarlama İşletme Hizmetleri A.Ş.
Mersis No: 0137091675100001
Tel No: 2123102700
Adres: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No:78 İç Kapı No: 94 Eyüpsultan/ İstanbul

KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde
Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu aydınlatma metni, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Kızılbük” veya “Şirket” ) kişisel verilere atfettiği verdiği önem uyarınca; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10 uncu maddesi kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni (“Metin”) kapsamına dahil olan veriler ilgili kişinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

2. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler

a. Şirketimizle paylaştığınız ve işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz:

Kimlik Verisi: Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, TCKN
İletişim Verisi: E-posta adresi, cep telefonu numarası
İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgisi, çerez kayıtları,
Hukuki İşlem Bilgisi: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, şikayet, dava ve icra dosyasındaki bilgiler.

b. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verilerinizi, sinpaskasaba.com internet sitesi üzerinden verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, internet sitesi üzerindeki her türlü kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, çağrı merkezinin aranması suretiyle otomatik yöntemlerle,

Sosyal medya kanalıyla üyelik hesabınıza giriş yapmayı tercih etmeniz halinde ilgili sosyal medya kanalı tarafından kişisel verilerinizin Şirketimiz ile paylaşılması ile elektronik olarak otomatik yöntemlerle,

Resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi, iade/inceleme süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evraklara kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle,

Satış ofislerimizi ziyaretinizde ilgili form ve evrakların tarafınızca doldurulması suretiyle bu formlarda şirketimizle paylaştığınız kimlik ve iletişim bilgilerinizi yazılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle veya çağrı merkezimiz aracılığı ile sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla toplamaktayız.

c. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak,
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
  • Amaçla bağlantılı,
  • Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,
  • Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,
KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak, işlenmektedir. Şirketimiz, Anayasa’nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve
  • Kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları
konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

d. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

Şirketimiz tarafından KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendinde belirtilen amaçlar dahilinde veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

e. Kişisel Veri Toplamanın Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; interneti sitemizde yer alan iletişim formunun doldurulması yöntemiyle toplanmaktadır.

Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz amaçlarla ve hukuki sebeplere dayanılarak toplanır ve işlenir:
  • Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi;
  • Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi,
  • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işlenilmesi,
  • Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
  • Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olunması
  • Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanır ve işlenir:
  • Tarafınızla şirketimizin arasındaki sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
  • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
  • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere memnuniyetinizin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri memnuniyetini artırmak, müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
  • müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,
  • Hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
  • Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
  • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

f. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kızılbük, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, servis sağlayıcı firmalar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular) bulut hizmeti aldığımız yurt içi kurumlar, reklam ve tanıtım şirketleri, kargo şirketleri ve özel kişilere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoritelere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Verileriniz yurt içi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurumlara Kanun’ un 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir.

g. Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz kişisel verilerinizin, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece, işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca veya Şirketimizin ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürenin sonunda kişisel veriler Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Şirketimiz tarafından belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen süreler geçince Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

3. İlgili Kişinin Hakları

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. Maddesi ile ise kişisel ilgili kişinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle/belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi/iş yeri adresi, cep telefonu/telefon/faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) https://kizilbukgyo.com/kizilbuk-gyo-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel ilgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği

a. Güvenlik Önlemleri

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz tarafından alınan tedbir ve kontrollere aşağıda yer verilmiştir,
  • Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkelere ve ilgili mevzuata uygun sistemleri kurma ve işletme konusunda bilgili personel istihdamı,
  • Personelin kişisel verilerle ilgili bilgilendirilmesinin sağlanması için eğitimlerin verilmesi, personel sözleşmelerinde kişisel verilerin korunması mevzuatına ve Şirket uygulama kurallarına uyum ile ilgili hükümlere yer verilmesi,
  • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarının kullanılması,
  • Kişisel veri işleme süreçlerini kapsayan bir hizmetin dış kaynak olarak temin edilmesi durumunda, dış kaynak firmalarla yapılan sözleşmelerde kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmesi,
  • Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde yer alan kişisel veri işleme süreçlerinin KVKK ile düzenlenen veri işleme şartları kapsamında değerlendirilmesi, söz konusu süreçlerin KVKK hükümlerine uygun bir şekilde sürdürülmesi için gerekli teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması,
  • Tedbir ve kontrolleri de içerecek şekilde kişisel veri işleme süreçlerinin ve uyumluluk yapısının yönetilmesine ilişkin uygulama kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların uygulanması
  • Kişisel veri işleme süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin sistemlerin teknik ve organizasyonel özelliklere sahip yönetim sistemleri ile sürdürülmesi ve denetlenmesi.

b. Denetim

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Şirket’in iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dâhil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmektedir.

c. Veri ihlalleri yönetimi

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel ilgili kişine ve Kurul’a bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mersis No: 016710814400001
Telefon Numarası: 0212-310-27-00
Posta Adresi: Sinpaş Plaza, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No36 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İstanbul
E-posta adresi: [email protected]


